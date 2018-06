Украина призывает создать новую систему безопасности в Европе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на 7-м Киевском форуме безопасности «Безопасность на линии разрыва» (“On the Fault Line: to be Secure In - Between”) сегодня в Киеве.

"Мы сделали все, что мы могли сделать по состоянию на сегодняшний день, чтобы иметь возможность остановить военную агрессию. Однако мы обращаемся к нашим западным партнерам - нам нужна модернизация, техническая и другая помощь для формирования украинских Вооруженных Сил, как тех сил, которые могут защитить и Украину, и Европу. Ведь вопрос по Крыму - это не вопрос двусторонних отношений, это вопрос подрыва глобальной безопасности", - сказал он.

"Мы обращаемся к нашим международным партнерам с тем, чтобы сесть за стол переговоров и наработать новую систему безопасности для Европы, которая будет не просто письменным обязательством", - сказал он.

По его мнению, международное содружество должно найти ответ агрессору, "который считает, что, благодаря, в том числе, и ядерному оружию, и значительному количеству армии, можно пересматривать границы, захватывать страны и, фактически, пересматривать результаты Второй мировой войны".

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Кроме того, Россия стянула тысячи военных на границу с Украиной, ее агенты продолжают дестабилизировать ситуацию в наших регионах, провоцируя сепаратизм.