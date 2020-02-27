США призывают Россию освободить всех незаконно заключенных крымчан - Помпео
Соединенные Штаты Америки призывают Россию освободить всех крымчан, которых она взяла под стражу в отместку за их мирное несогласие с незаконной оккупацией Крыма.
Об этом говорится в распространенном СМИ заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.
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«Более 80 человек из Крыма, включая членов крымскотатарской общины, были арестованы Россией - а некоторые подвергнуты пыткам - за мирное противодействие оккупации», - говорится в заявлении.
Отмечается, что продолжаются необоснованные рейды в домах и мечетях крымскотатарской общины.
Также в США отметили, что российская оккупационная власть полуострова следит и запугивает крымских татар, ограничивает их культурные мероприятия и подвергает криминализации представительный орган - Меджлис.
Помпео добавил, что насильно на службу в Вооруженных сил РФ было призвано почти 20 тысяч крымчан в нарушение международного права.«Оккупационная власть жестко ограничивает свободу вероисповедания, преследует верующих за фиктивные обвинения в терроризме и захватила собор Православной церкви Украины в Симферополе», - говорится в сообщении.
США призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно взяла под стражу в отместку за их мирное несогласие с незаконной оккупацией Крыма, и положить конец злоупотреблениям России фундаментальными свободами в Крыму.
Справка УНИАН. Россия оккупировала Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.