США призывают Россию освободить всех незаконно заключенных крымчан - Помпео

По словам Помпео, более 80 человек из Крыма, включая членов крымскотатарской общины, были заключены РФ за мирное противодействие оккупации.

Соединенные Штаты Америки призывают Россию освободить всех крымчан, которых она взяла под стражу в отместку за их мирное несогласие с незаконной оккупацией Крыма.

Об этом говорится в распространенном СМИ заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

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«Более 80 человек из Крыма, включая членов крымскотатарской общины, были арестованы Россией - а некоторые подвергнуты пыткам - за мирное противодействие оккупации», - говорится в заявлении.

Отмечается, что продолжаются необоснованные рейды в домах и мечетях крымскотатарской общины.

Также в США отметили, что российская оккупационная власть полуострова следит и запугивает крымских татар, ограничивает их культурные мероприятия и подвергает криминализации представительный орган - Меджлис.

Помпео добавил, что насильно на службу в Вооруженных сил РФ было призвано почти 20 тысяч крымчан в нарушение международного права.«Оккупационная власть жестко ограничивает свободу вероисповедания, преследует верующих за фиктивные обвинения в терроризме и захватила собор Православной церкви Украины в Симферополе», - говорится в сообщении.

США призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно взяла под стражу в отместку за их мирное несогласие с незаконной оккупацией Крыма, и положить конец злоупотреблениям России фундаментальными свободами в Крыму.

Справка УНИАН. Россия оккупировала Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.