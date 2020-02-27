"Крым – это Украина": госсекретарь США напомнил России, чей полуостров

Госсекретарь США заверил, что санкции с РФ не снимут до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексированный Крым российским.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США в шестую годовщину аннексии Крыма.

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"Соединенные Штаты подтверждают: Крым – это Украина. Как подчеркнуто в нашей Крымской декларации в июле 2018 года, США никогда не признают претензии РФ на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", – подчеркнул Помпео.

Он отметил, что российские оккупационные власти продолжают нарушать права человека на полуострове. "Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно посадила в отместку за их мирное несогласие, и положить конец злоупотреблениям России основными свободами в Крыму", – говорится в сообщении.

Также Помпео заверил в том, что санкции против России будут оставаться до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма.

"Мир никогда не забудет неспровоцированное вторжение России в Украину. США осуждают незаконные действия России в Крыму и ее дальнейшие агрессивные действия против Украины, в том числе на Донбассе, и будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и не выполнит полностью свои обязательства по Минским соглашениям", – отмечается в заявлении Помпео.

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 26 февраля Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.