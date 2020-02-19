Представители КС Украины вместе с делегацией КС РФ примут участие в совместных мероприятиях в Молдове

По словам сотрудника пресс-службы КСУ, в рамках визита в украинской делегации не запланированы встречи с представителями Конституционного суда РФ.

Делегация Конституционного суда Украины во главе с председателем Суда Александром Тупицким примет участие в праздновании 25-й годовщины Конституционного суда Молдовы.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Конституционного суда Украины и правового мониторинга.

"Сегодня начинается двухдневный официальный визит делегации Конституционного суда Украины во главе с председателем Конституционного суда Украины Александром Тупицким, (в составе) судьи КСУ Виктора Кривенко, а также руководителя секретариата КСУ Виктора Бесчастного в Республику Молдова", - заявили в пресс-службе.

По словам представителя пресс-службы КСУ, сегодня, 19 февраля, у делегации запланировано несколько рабочих встреч, а 20 февраля запланировано участие в международной конференции по случаю 25-й годовщины Конституционного суда Молдовы.

"У нашей делегации запланирована встреча с председателем Конституционного суда Республики Молдова Владимиром Цурканом и ряд других встреч", - отметили в Конституционном суде Украины.

При этом в пресс-службе отметили, что пока не могут подробно проинформировать о запланированных встречах, но пообещали проинформировать о них позже. "Я подробно не могу сейчас сказать ... Мы обязательно проинформируем представителей СМИ об этом рабочем визите", - отметили в КСУ.

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На вопрос, запланировано ли в украинской делегации в рамках визита в Молдову участие в мероприятиях совместно с делегацией Конституционного суда России, в пресс-службе ответили: "Я не владею информацией об участии делегации Конституционного суда РФ и, по крайней мере, в нашем плане рабочие встречи не запланированы с представителями Конституционного суда РФ".

В то же время, руководитель отдела внешних связей Конституционного суда Молдовы Михаил Барбулат сообщил УНИАН, что на празднование 25-й годовщины КС Молдовы прибудут делегации из 14 стран, в том числе делегация из России.

По его словам, в организованной Конституционным судом Молдовы международной конференции примут участие все делегации.

"Это стандартная международная конференция, организованная по всем правилам протокола, предусмотренного для такого мероприятия. У нас никакого нового элемента не будет ..., в любой европейской стране она проходила бы по тем же лекалам", - заявил он.

На вопрос, будут ли украинская и российская делегации обе участвовать в этой конференции, Барбулат ответил утвердительно, добавив: "... наряду с грузинской, с делегациями европейских стран, потому что это ... не двусторонний визит кого-то из делегаций, это участие в международной конференции".

По его словам, Конституционным судом Молдовы запланирован официальный приём с участием делегаций всех стран и официальных лиц Молдовы.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении относительно оккупации Крыма председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации.

Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что судьям КС РФ было сообщено о подозрении по результатам расследования Главной военной прокуратурой уголовного дела по ч 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия).

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым, организовав псевдореферендум по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% участников высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

На следующий день судьи КС РФ единогласно признали отвечающим Конституции РФ «договор» между Россией и так называемой "Республикой Крым" о принятии ее в состав РФ.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Из-за решения о финализации аннексии Крыма судьям КС РФ было отказано в участии в ряде мероприятий со стороны европейских институтов. Так, в декабре 2016 года стало известно, что Литва приняла решение не впускать на территорию страны судей Конституционного суда РФ, который "узаконил" аннексию Россией Крыма.

Российские судьи намеревались прибыть на Всемирный конгресс конституционных судов в марте 2017 года. Однако в ноябре 2016 года Департамент миграции по предложению МИД Литвы принял решение внести судей Конституционного суда РФ в список лиц, которым въезд в Литву запрещен.

"Решение принято потому, что в 2014 году Конституционный суд России принял судебное решение, которым формализовал аннексию Крыма, а это грубое нарушение общепризнанных норм международного права", - пояснил тогда пресс-атташе литовского внешнеполитического ведомства Кястутис Вашкелявичюс.