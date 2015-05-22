В итоговой декларации саммита Восточного партнерства признан европейский выбор Украины

Об этом говорится в заключительной совместной декларации лидеров стран ЕС и участников Восточного партнерства, которая была принята в Риге по результатам работы двухдневного саммита, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Участники саммита признают европейские устремления и европейский выбор заинтересованных партнеров, как это указано в соглашениях об ассоциации", - говорится в декларации.

Кроме того, они подтвердили "элементы и принципы, воплощенные в декларации саммита Восточного партнерства, и подчеркнули свое твердое намерение обеспечить прогресс в выполнении обязательств, принятых на предыдущих саммитах и в рамках двусторонних договоренностей". "Участники саммита признают, что демократия, уважение прав человека, основных свобод и верховенство права находятся в центре политической ассоциации и экономической интеграции, как это предусмотрено в соглашениях об ассоциации. Они признают приверженность заинтересованных партнеров в реализации и продвижении этих ценностей", - отмечается в документе.

Как известно, именно пункт о признании европейских устремлений стал одним из главных камней преткновения проекта декларации.

Также участники саммита подчеркнули, что Восточное партнерство продолжает служить в "качестве всеобъемлющей основы для сотрудничества и диалога, направленных на долгосрочные, комплексные реформы". "Они, как и раньше, привержены гарантировать, что, опираясь на достижения сегодняшнего дня, будет достигнут весь потенциал этого партнерства. Дискуссия саммита по укреплению отношений между ЕС и его партнерами будет также служить основой для постоянного пересмотра Европейской политики соседства. Участники саммита поощряют все слои общества способствовать этому обзору", - отмечают лидеры.

Они приветствовали подписание соглашений об ассоциации Грузией, Молдовой и Украиной. "Участники саммита подчеркивают, что реализация соглашений об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли будут на ближайшие годы одним из главных приоритетов ЕС и заинтересованных партнеров", - подчеркивается в документе.