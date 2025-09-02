Ученые обнаружили в Кирьят-Гате мастерскую, доказывающую существование ханаанеев, описанных в Библии.

Археологи обнаружили в Кирьят-Гате, недалеко от Тель-Авива, руины древней мастерской по производству клинков. Это открытие может стать самым ярким доказательством существования ханаанеев - народа, описанного в Библии, пишет Daily mail.

На территории нашли длинные кремневые лезвия, каменные заготовки и сотни подземных ям. Они служили не только хранилищами и жильем, но и мастерскими и ритуальными пространствами. Такой масштаб свидетельствует, что ханаанеи имели организованные поселения, специализированные ремесла и развитые торговые сети.

Особое внимание археологи обратили на технологию производства: мастера использовали специальный "кран" для точного давления на кремень, что позволяло создавать чрезвычайно острые и однородные лезвия.

Тайна ремесла

Исследователи отмечают, что на месте почти не нашли отходов производства. Это может свидетельствовать об умышленном сокрытии технологий, чтобы сохранить профессиональные знания только для избранных мастеров.

"Только исключительные лица знали, как изготавливать ханаанские клинки", - объясняет доктор Джейкоб Варди из Управления древностей Израиля.

Библейский контекст

Открытие датируют ранним бронзовым веком. Именно тогда, по библейским преданиям, на этих землях жил патриарх Авраам. Ханаанеи описаны в Ветхом Завете как коренные жители Обетованной земли, до прихода израильтян.

Эти артефакты подтверждают, что еще 5,5 тысяч лет назад местное общество было сложным, организованным и имело высокий уровень специализации.

