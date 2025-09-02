Если тенденции сохранятся, полеты могут стать значительно менее популярным способом передвижения.

Воздушные путешествия всегда сопровождались турбулентностью, однако новые исследования свидетельствуют, что сегодня она случается чаще и ощущается значительно сильнее, чем полвека назад. Об этом пишет Interesting Engineering.

Особенно это касается так называемой "турбулентности в чистом небе" - невидимого явления, которое возникает неожиданно, даже когда кажется, что погодные условия спокойны.

Обычная турбулентность возникает при определенных погодных условиях - во время полетов в дождливых условиях или при плотной облачности. Но турбулентность в чистом небе имеет другую природу. Она формируется на высоте около 9-10 километров, неподалеку от струйных воздушных течений.

Видео дня

Быстрые воздушные потоки сталкиваются с более медленными, создавая мощные сдвиги ветра, которые расшатывают атмосферу. И именно из-за отсутствия облачности его невозможно увидеть на обычном радаре. Это означает, что пилотам трудно избежать попадания самолета в зону турбулентности.

Именно эта "невидимость" делает явление особенно опасным: пассажиры и экипаж не успевают подготовиться, и отсутствие пристегнутых ремней безопасности часто заканчивается травмами.

Авиационная индустрия ищет новые способы фиксировать такие возмущения. По словам профессора Северо-Восточного университета США Ахмеда Буснайна, компании вроде Boeing работают над системами LIDAR (лазерное сканирование атмосферы), которые способны обнаруживать турбулентность на расстоянии до 15 километров впереди самолета.

Сейчас пилоты в основном полагаются на прогнозы погоды и сообщения от других экипажей. Усовершенствованные датчики могли бы существенно повысить уровень безопасности.

В то же время сами самолеты стали крепче: современные модели получают гибкие крылья, улучшенные системы аэродинамического контроля и продвинутые автопилоты, что помогает лучше переносить тряску. Но избегать зон турбулентности все равно лучше, чем пролетать сквозь них.

Последствия этого явления не только теоретические. В 2024 году рейс из Лондона в Сингапур попал в сильную турбулентность, что закончилось смертью пассажира. По данным Федерального авиационного управления США, в 2009-2021 годах от серьезных травм, вызванных турбулентностью, пострадали 30 пассажиров и 116 членов экипажа.

Сейчас ученые пытаются понять, какова роль климата в появлении зон турбулентности в чистом небе. В 2023 году в одном из исследований было установлено, что количество случаев "сильной и сверхсильной" турбулентности с 1979 года выросло почти на 55%.

Другие новости о туристической отрасли

Как писал УНИАН, северные моря Европы вскоре могут стать неплохой альтернативой Средиземному морю, где слишком жарко, слишком людно и уже не слишком гостеприимно. Ученые фиксируют повышение температуры воды в Северном и Балтийском морях.

Также мы рассказывали, как женщины стремительно меняют всю туристическую отрасль, формируя новые стандарты и новые форматы отдыха.

Вас также могут заинтересовать новости: