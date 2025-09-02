В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп выступит 2 сентября (в 21:00 по киевскому времени) с важным заявлением. Несмотря на то, что именно сегодня истекает срок его ультиматума российскому диктатору Владимиру Путину для мирных уступок в Украине, говорить, что это заявление наверняка будет касаться нас, РФ и прекращения войны не следует.

Во-первых, потому, что для Трампа все же главный приоритет - внутренние проблемы. И свои неудачи, в частности на направлении прекращения войны в Украине, он обычно перебивает какими-то другими информационными поводами. Мы это уже не раз наблюдали.

Во-вторых, сейчас существует негативный информационный фон на фоне итогов саммита ШОС в Китае, в частности относительно того, что Трампу не удастся оторвать Россию от КНР, даже за счет, скажем так, интересов Украины (что он пытался делать последние полгода). Кроме того, речь может идти и об Индии - дедлайны на отсрочку американских тарифов истекают, а на этом фоне Моди посетил Китай...

В-третьих, Трамп не хочет вводить санкции против России (еще и после того, как он фактически вывел Путина из международной изоляции на саммите на Аляске, подчеркивал, что этот саммит был чрезвычайно успешным и хвастался фото с Путиным). Нам всем, конечно, хочется, чтобы сегодняшнее заявление Трампа касалось Украины и введения санкций против России (особенно на фоне вчерашних заявлений министра экономики США), но - не факт. Наоборот, если будут объявлены какие-то новые санкции против России, честно говоря, я буду очень удивлен (американских "дедлайнов" разные эксперты насчитали по крайней мере шесть с весны).

То есть, ожидать, что через две недели Трамп кардинально изменит свою точку зрения и объявит, что его терпение лопнуло, поэтому Россию ожидают жесткие санкции - наверное, нет.

Кстати, заявление американского президента прозвучит накануне встречи "Коалиции желающих" 4 сентября в Париже. Европейские, а тем более украинские политики понимают, что все эти попытки Трампа остановить войну, организовать встречу Путина с Зеленским, ничего не стоят... Все прекрасно видят, что Путин и в дальнейшем желает продолжать войну. Поэтому они готовят некий "план Б", если Трамп, как он неоднократно угрожал, отойдет в сторону от нашего вопроса и Украина с европейцами останутся одни.

Европейцы прекрасно понимают риски их собственной безопасности в случае поражения Украины, поэтому они будут нас поддерживать. И, учитывая непредсказуемое поведение Дональда Трампа, всегда надо иметь "план Б". И, как по мне, обсуждение такого плана 4 сентября - это прекрасно.