Расклад подготовили профессиональные тарологи.

Таро помогает обрести ясность, внутреннее понимание и увидеть новые пути для развития. Ежемесячный расклад - инструмент, позволяющий перенастроить свою энергию, поставить верные цели и настроиться на гармонию со своим внутренним "Я". Ниже представлен расклад Таро на сентябрь 2025 года для каждого месяца, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Январь

Те, у кого месяц рождения январь, - целеустремленные Козероги или новаторские Водолеи. Ваша карта месяца - Звезда. В этом сентябре вам открываются надежда, вдохновение и новые силы. Темный этап позади: впереди ясность, внутренний покой и обновление, которые помогут двигаться дальше.

Февраль

Те, у кого дата рождения в феврале, - это чуткие Рыбы и идеалистичные Водолеи. Ваша карта месяца - Десятка Мечей. Для вас завершается долгий и сложный цикл. Пусть прощание с прошлым и дается непросто, но именно это открывает двери в новую реальность. Примите конец как необходимый шаг вперед.

Март

Если ваш день рождения в марте - будь вы мечтательные Рыбы или энергичные Овны - сентябрь принесет романтику, искренние связи и творчество. Ваша карта месяца - Рыцарь Кубков. Сейчас важно открыто выражать чувства и следовать за вдохновением. Ваше сердце поведет вас к новым впечатлениям.

Апрель

Рожденные в апреле - это решительные Овны и чувственные Тельцы. Ваша карта месяца - Луна. В этом месяце не все будет таким, каким кажется. Прислушивайтесь к интуиции, наблюдайте за знаками и снами. Они помогут понять то, что скрыто от разума, и откроют новые ответы.

Май

Для майских Тельцов и Близнецов сентябрь станет временем сотрудничества. Ваша карта месяца - Тройка Пентаклей. Командная работа приведет к успеху, стабильности и росту. Объединяя усилия с другими, вы быстрее придете к целям и получите поддержку в важных делах.

Июнь

Тем, кто родился в июне - будь то любопытные Близнецы или чувствительные Раки - стоит принять внезапные перемены. Ваша карта месяца - Башня. Да, они могут быть неожиданными и даже тревожными, но именно так Вселенная освобождает вам путь к лучшему будущему. Доверяйте процессу.

Июль

Раки и Львы, празднующие день рождения в июле, почувствуют всплеск любознательности. Ваша карта месяца - Паж Мечей. Сентябрь - месяц новых идей, интересов и знаний. Не бойтесь задавать вопросы и искать информацию. Это позволит вам сделать осознанный выбор и расширить горизонты.

Август

Львы и Девы, рожденные в августе, могут ожидать исполнения заветных желаний. Ваша карта месяца - Девятка Кубков. Сентябрь принесет радость, гармонию и то, о чем вы мечтали. Это время праздновать победы и наслаждаться результатами - вы получите даже больше, чем рассчитывали.

Сентябрь

Тем, кто родился в сентябре - Девам и Весам, - звезды готовят испытания. Ваша карта месяца - Пятерка Жезлов. Возможны соперничество и столкновение мнений. Но именно через эти вызовы вы укрепите свои навыки, научитесь гибкости и откроете новые возможности для роста.

Октябрь

Весы и Скорпионы, празднующие дни рождения в октябре, вступают в период важных решений. Ваша карта месяца - Влюбленные. Вам предстоит выбирать, исходя из сердца, ценностей и искренности. В этом месяце не соблазны, а честность и любовь станут вашим лучшим ориентиром.

Ноябрь

Скорпионы и Стрельцы, рожденные в ноябре, в сентябре обретут стабильность. Ваша карта месяца - Король Пентаклей. Умение грамотно распоряжаться ресурсами и брать ответственность поможет достичь успеха. Вы готовы быть лидером, наставником и поддержкой для других.

Декабрь

Стрельцы и Козероги, отмечающие день рождения в декабре, в сентябре столкнутся с энергией равновесия и правды. Ваша карта месяца - Справедливость. Кармические весы уравновесятся: важно действовать честно и дипломатично. Все, что вы отдаете миру, вернется к вам.

