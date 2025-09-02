Таро помогает обрести ясность, внутреннее понимание и увидеть новые пути для развития. Ежемесячный расклад - инструмент, позволяющий перенастроить свою энергию, поставить верные цели и настроиться на гармонию со своим внутренним "Я". Ниже представлен расклад Таро на сентябрь 2025 года для каждого месяца, пишет Parade.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Январь
Те, у кого месяц рождения январь, - целеустремленные Козероги или новаторские Водолеи. Ваша карта месяца - Звезда. В этом сентябре вам открываются надежда, вдохновение и новые силы. Темный этап позади: впереди ясность, внутренний покой и обновление, которые помогут двигаться дальше.
Февраль
Те, у кого дата рождения в феврале, - это чуткие Рыбы и идеалистичные Водолеи. Ваша карта месяца - Десятка Мечей. Для вас завершается долгий и сложный цикл. Пусть прощание с прошлым и дается непросто, но именно это открывает двери в новую реальность. Примите конец как необходимый шаг вперед.
Март
Если ваш день рождения в марте - будь вы мечтательные Рыбы или энергичные Овны - сентябрь принесет романтику, искренние связи и творчество. Ваша карта месяца - Рыцарь Кубков. Сейчас важно открыто выражать чувства и следовать за вдохновением. Ваше сердце поведет вас к новым впечатлениям.
Апрель
Рожденные в апреле - это решительные Овны и чувственные Тельцы. Ваша карта месяца - Луна. В этом месяце не все будет таким, каким кажется. Прислушивайтесь к интуиции, наблюдайте за знаками и снами. Они помогут понять то, что скрыто от разума, и откроют новые ответы.
Май
Для майских Тельцов и Близнецов сентябрь станет временем сотрудничества. Ваша карта месяца - Тройка Пентаклей. Командная работа приведет к успеху, стабильности и росту. Объединяя усилия с другими, вы быстрее придете к целям и получите поддержку в важных делах.
Июнь
Тем, кто родился в июне - будь то любопытные Близнецы или чувствительные Раки - стоит принять внезапные перемены. Ваша карта месяца - Башня. Да, они могут быть неожиданными и даже тревожными, но именно так Вселенная освобождает вам путь к лучшему будущему. Доверяйте процессу.
Июль
Раки и Львы, празднующие день рождения в июле, почувствуют всплеск любознательности. Ваша карта месяца - Паж Мечей. Сентябрь - месяц новых идей, интересов и знаний. Не бойтесь задавать вопросы и искать информацию. Это позволит вам сделать осознанный выбор и расширить горизонты.
Август
Львы и Девы, рожденные в августе, могут ожидать исполнения заветных желаний. Ваша карта месяца - Девятка Кубков. Сентябрь принесет радость, гармонию и то, о чем вы мечтали. Это время праздновать победы и наслаждаться результатами - вы получите даже больше, чем рассчитывали.
Сентябрь
Тем, кто родился в сентябре - Девам и Весам, - звезды готовят испытания. Ваша карта месяца - Пятерка Жезлов. Возможны соперничество и столкновение мнений. Но именно через эти вызовы вы укрепите свои навыки, научитесь гибкости и откроете новые возможности для роста.
Октябрь
Весы и Скорпионы, празднующие дни рождения в октябре, вступают в период важных решений. Ваша карта месяца - Влюбленные. Вам предстоит выбирать, исходя из сердца, ценностей и искренности. В этом месяце не соблазны, а честность и любовь станут вашим лучшим ориентиром.
Ноябрь
Скорпионы и Стрельцы, рожденные в ноябре, в сентябре обретут стабильность. Ваша карта месяца - Король Пентаклей. Умение грамотно распоряжаться ресурсами и брать ответственность поможет достичь успеха. Вы готовы быть лидером, наставником и поддержкой для других.
Декабрь
Стрельцы и Козероги, отмечающие день рождения в декабре, в сентябре столкнутся с энергией равновесия и правды. Ваша карта месяца - Справедливость. Кармические весы уравновесятся: важно действовать честно и дипломатично. Все, что вы отдаете миру, вернется к вам.