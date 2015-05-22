Порошенко: Украина готова выполнить остальные условия для безвизового режима

Об этом президент Петр Порошенко заявил, выступая на саммите Восточного партнерства в Риге. Президент подчеркнул, что Украина сейчас борется за мир во всей Европе, и для Европы жизненно необходимо продемонстрировать солидарность с Украиной. "Украина находится на передовом фронте борьбы в Европе за мир", – сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что Украина борется сегодня не только за свою землю. "Мы боремся сегодня за Грузию, Молдову, Армению и Беларусь – за их возможность стать европейскими странами, разделяя такие же ценности и принципы", – сказал он.

Петр Порошенко высказался за большую "амбициозность и дальновидность" саммита в Риге, учитывая российскую агрессию, аннексию Крыма и подписанное Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Сегодня должны отстаивать задание сделать нас сильнее – объединенными и демократическими странами, полностью преданными реформам и способными их реализовать. Это должно быть нашим общим интересом", – подчеркнул президент.

По мнению Петра Порошенко, Восточное партнерство могло бы быть более инструментально действенным.

По словам президента, сегодня возникает вопрос, сможет ли инициатива Восточного партнерства играть более важную роль и дать ответ на вызовы – проведение реформ, обеспечение безопасности границ, мир. "И, наконец, может ли принести европейскую перспективу для стран, которые этого заслуживают и стремятся", – сказал Петр Порошенко.

"Верю, что мы все стремимся к миру и стабильности, лучшей жизни и большей свободе для людей, большему партнерству и сотрудничеству на континенте", – подчеркнул президент.