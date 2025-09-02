О своем муже она в видео не упоминала.

20-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой сообщила о переезде в новую квартиру в Соединенных Штатах Америки.

Мария опубликовала в Instagram-stories короткое видео с осмотром помещения, в котором будет теперь жить. Она отметила, что сейчас там беспорядок, поскольку они разбирают свои вещи. Кроме того, квартира еще не полностью меблирована:

"Дорогие, сегодня я переезжаю в свою новую квартиру в Америке. Снимаю, пока соседи пошли за продуктами".

Девушка сняла огромный шкаф в своей комнате и комнату соседа, который, по ее словам, "приготовился и принес кровать". О причине переезда она не рассказала, однако пообещала предоставить больше деталей позже.

Дочь Поляковой вышла замуж

Напомним, летом Мария вышла замуж за американского музыканта Эдена Пассарелли, с которым познакомилась во время учебы в Соединенных Штатах.

Впоследствии девушка рассказала, что торжественное празднование они планируют устроить летом 2026 года во Франции или Европе. Также она сообщала, что они с мужем живут в Бостоне, с его семьей.

Ее звездная мама признавалась журналистам, что раньше ей не нравились парни старшей дочери, однако с Эденом все наоборот.

