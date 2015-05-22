Саммит "Восточного партнерства" определил алгоритм предоставления Украине безвизового режима

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в итоговой совместной декларации лидеров стран-членов ЕС и стран «Восточного партнерства», которая была принята по результатам двухдневного саммита, проходившего в Риге.

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Лидеры приветствовали прогресс, достигнутый Грузией и Украиной в реализации планов действий по либерализации визового режима. "Они с нетерпением ждут завершения Украиной и Грузией реализации 2-й фазы планов действий по либерализации визового режима после того, как путем осуществления всех необходимых реформ будут выполнены все критерии, и приветствуют готовность Комиссии сделать все необходимое для поддержки Украины и Грузии в реализации их планов действий и ее намерение представить доклад относительно прогресса Украины и Грузии до конца 2015 года", - говорится в декларации.

Лидеры отмечают, что выполнение всех поставленных задач позволит завершить процесс выполнения планов либерализации визового режима и позволит Еврокомиссии предложить Европейскому парламенту и Европейскому Совету "освободить украинских и грузинских граждан от необходимости получения виз в соответствии с критериями регламента 539/2001".