Технологии stealth усложняют работу даже космических сенсоров, отмечают авиационные эксперты.

Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit считается одним из самых сложных для обнаружения самолетов в мире. Но насколько он защищен от "глаза" спутников в космосе?

Малозаметность как ключевое преимущество

Как пишет Wionews, B-2 создан с применением передовых технологий stealth. Его форма "летающего крыла" и специальные радиопоглощающие покрытия уменьшают отражение сигналов радара, а отсутствие хвоста делает сигнатуру еще менее заметной.

Двигатели самолета расположены сверху, а выхлопы охлаждаются, что значительно снижает тепловые следы и затрудняет работу инфракрасных датчиков спутников.

Видео дня

Почему спутникам трудно

Космические аппараты оснащены радарами, оптическими камерами и инфракрасными сенсорами, способными обнаруживать даже слабые сигналы. Однако технологии B-2 минимизируют тепловые и радиолокационные "следы".

Кроме того, большинство спутников работают по фиксированным орбитам и имеют ограниченное поле зрения. Это дает B-2 возможность летать в "окнах", где он остается незамеченным.

Когда "невидимка" становится видимой

Специалисты отмечают, что бомбардировщик не является абсолютно невидимым. Если материалы stealth-покрытия повреждены или изношены, его сигнатура возрастает, что повышает шансы на обнаружение.

В будущем только сенсоры нового поколения смогут надежнее отслеживать такие самолеты, адаптируясь к их чрезвычайно низким сигнатурам.

Вас также могут заинтересовать новости: