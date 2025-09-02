Сохранение собственной идентичности имеет большое значение.

Немало женщин хоть раз в жизни размышляли над тем, как сохранить независимость в начале отношений и не стать "слишком навязчивой" для партнера.

В колонке для Your Tango коуч по знакомствам и личностному развитию Элизабет Стоун рассказала, что ранее не раз сталкивалась с разрывами из-за подобных обвинений, пока не поняла, какие именно действия создают впечатление "прилипания". Она выделила семь ключевых моментов:

1. Дать партнеру проявлять инициативу

Стоун советует дать возможность другому человеку тоже делать шаги навстречу, чтобы в отношениях сохранялся баланс.

2. Не отказываться от собственных интересов

Люди часто делают партнера "центром своего мира", отодвигая на второй план хобби, работу и личные цели. Важно развивать собственную жизнь и получать удовольствие от нее независимо от отношений.

3. Помнить о друзьях и семье

Потеря социальных связей из-за новой любви приводит к изоляции, а это опасно как для личности, так и для отношений. Автор советует оставлять время для своих близких и не ограничивать партнера в общении с его друзьями.

4. Не спешить с эксклюзивностью

Стоун отмечает, что знакомство с несколькими людьми на начальных этапах помогает избежать зависимости от кого-то одного. Это уменьшает риск сосредоточиться только на партнере и бессознательно начать его "душить" вниманием.

5. Давать пространство, когда оно нужно

Если партнер внезапно становится менее активным, это не обязательно сигнал о разрыве. Паника и чрезмерные подозрения могут только усугубить ситуацию. Стоун советует в такие моменты просто дать больше времени и не давить.

6. Не контролировать, что он делает без вас

Желание знать, где и с кем проводит время любимый человек, может разрушить доверие. Чрезмерное внимание к этому создает ощущение недоверия и неуверенности, что только отталкивает.

7. Не тянуть в новые отношения прошлое

Сравнение с бывшими партнерами или постоянные упоминания о прошлых историях подрывают доверие и вызывают напряжение. Стоун призывает оставлять прошлое там, где ему место, и строить новый союз без "теней из прошлого".

Ранее американский психолог Марк Трэверс рассказал об исследовании, которое с неожиданной стороны раскрывает привычку вашего партнера засыпать рядом с вами.

