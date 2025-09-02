Юрист утверждает, что касается всех, независимо от того, за границей человек или в Украине.

Все мужчины-граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, не признанные непригодными и не исключенные из учета, имеют обязанности перед государством во время мобилизации. Об этом заявила адвокат Дарья Тарасенко.

"Не все мужчины за рубежом являются военнообязанными. Мы не говорим о тех, кому нет 18 лет, и о тех, кому уже есть 60 лет и больше, и мы не говорим о тех, кто уже когда-то в Украине был признан непригодным к военной службе и исключен из воинского учета. Точнее, мы не должны были бы о них говорить, но я об этой категории исключенных хочу немного сказать, потому что на сегодня мы видим проблему", - сказала она "Украинскому радио".

По ее словам, люди, у которых в бумажных документах есть отметка, что они когда-то в 2010, в 2013, в 2021 году были признаны непригодными и исключены из учета, теперь себе устанавливают "Резерв+" и видят, что они снова на учете.

"Такие ситуации очень распространены и мы часто пытаемся эту проблему решить и в досудебном порядке, а иногда вынуждены обращаться в суд для того, чтобы побудить ТЦК и СП внести в реестр информацию об исключении с учета. Таким мужчинам я советую или в "Резерв+", или на портале "Дія" проверить, какая информация по ним содержится в реестре, убедиться, что там есть запись об исключении из учета, чтобы не переживать. Если запись другая, проконсультироваться с юристом", - посоветовала она.

Адвокат утверждает, что касается всех, независимо от того, за границей человек или в Украине.

"Что касается всех остальных от 18 до 60 лет, которые не были признаны непригодными и исключены из учета, у них остаются обязанности перед государством. Или они в статусе призывника, или в статусе военнообязанного, закон на них возлагает определенные обязанности, независимо от того, в Украине они или за рубежом. До недавнего времени у нас был такой нюанс, что мужчины, которые выехали на ПМЖ за границу и прошли соответствующую процедуру в Украине, снимались с воинского учета и не подлежали постановке на воинский учет вообще.

Тарасенко отметила, что такие люди не состояли на воинском учете, имея ПМЖ за рубежом. Она добавила:

"В прошлом году были изменения в законодательство, которыми таких мужчин обязали. Им был предоставлен срок для того, чтобы они обратились в посольство Украины в стране их пребывания и через посольства стали на воинский учет. Поэтому даже такие мужчины на сегодня должны находиться на воинском учете. Кроме тех, которые были признаны непригодными".

Мобилизация в Украине

С 1 сентября все работники ТЦК должны носить бодикамеры для видеофиксации своей работы, но это ничего не изменит с точки зрения насильственной мобилизации. Такое мнение высказала народный депутат Украины Анна Скороход.

