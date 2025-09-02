Княжицкий отмечает, что мужчина ушел из семьи еще 27 лет назад, а на ребенка от второго брака не платит алименты.

В деле с подозреваемым в убийстве бывшего главы Верховной Рады Андрея Парубия Михаила Сцельникова рассказ о любящем отце – выдумка и легенда. Но это идеальный объект для вербовки.

Об этом написал народный депутат Украины Николай Княжицкий в Facebook, комментируя заявления мужчины, который хочет обмена в Россию, чтобы якобы искать тело погибшего на войне сына.

"История об отце в отчаянии, который хочет искать сына странная и вот почему. Я знаю маму "Лемберга", Михаила, пропавшего без вести. Она известная писательница и фотограф", – написал нардеп.

По его словам, Михаил "Лемберг" с Андреем Парубием в начале войны были в одной части.

"И Андрей, и Михаил, и его мама Елена – патриоты Украины. Как и Кристина Парубий, племянница Андрея, которая не раз в эфире "Эспрессо" представляла книгу о "Лемберге" и мероприятия в его честь", – пишет Княжицкий.

При этом он отмечает, что отца "Лемберга" никто не знал и не видел. По его словам, мужчина ушел из семьи 27 лет назад.

"У него был второй ребенок во втором браке, которого он тоже оставил и имел производство за неуплату алиментов. Поэтому рассказ о любящем отце – выдумка и легенда. А вот как объект для вербовки и сценария – идеальный", – написал Княжицкий.

Убийство Андрея Парубия

30 августа во Львове мужчина, замаскировавшийся под курьера, застрелил народного депутата от фракции "Европейская солидарность", бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Подозреваемый в убийстве Михаил Сцельников в комментарии журналистам в Галицком райсуде Львова 2 сентября, где ему избирали меру пресечения, признал, что убил нардепа. По его словам, он хочет пойти на обмен, чтобы в России найти тело своего сына.

Мужчина отрицал информацию в СМИ о том, что российские спецслужбы шантажировали его из-за погибшего сына, относительно возвращения его тела.

Подозреваемый сказал, что хочет, чтобы как можно быстрее был вынесен приговор, потому что хочет, чтобы его обменяли на военнопленных, чтобы "я смог поехать и найти тело своего сына". При этом отметил, что ему безразлично было кого убивать, а Парубий "был рядом".

