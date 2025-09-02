Юрист отметила, что с помощью "Резерв+" мужчины, которые находятся за границей, легко могут сообщить ТЦК о себе.

Все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не признанные непригодными и не исключенные из учета, имеют обязанности перед государством во время мобилизации, независимо от того, находятся ли они в Украине или за рубежом. Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко в эфире "Украинского Радио".

Почему стоит использовать "Резерв+"

"Непостановка на воинский учет тех, кто обязан это сделать, - это нарушение правил воинского учета, которое может повлечь за собой ответственность в виде штрафа в размере от 17 до 25,5 тысяч гривень. На практике мы можем говорить о целом ряде последствий для мужчин, поэтому первое, что я рекомендую, - отслеживать, какая информация о них есть в реестре", - заявила она.

Тарасенко отметила, что много кто боится пользоваться приложением "Резерв+", так как опасаются, что им якобы сразу отправят повестку. Тем не менее она заверила, что такого не происходит.

"Для мужчин, проживающих за границей, самым простым способом сообщить ТЦК о себе является "Резерв+"", - подчеркнула адвокат.

Тарасенко напомнила, что до 16 июля 2024 года все военнообязанные должны были уточнить свои данные. Всего предлагалось три способа, в зависимости от того, находится ли человек в Украине или нет.

"До 16 июля 2024 года у тех, кто за границей, была возможность сообщить о себе по электронной почте или даже по телефону. 16 июля уже прошло, больше такой возможности нет, поэтому сегодня единственный реальный способ это сделать - через "Резерв+"", - добавила адвокат.

Что нужно сдеать мужчинам, которые находятся за границей

Тарасенко отметила, что мужчинам, которые находятся за границей, необходимо сообщить свой адрес проживания и адрес своего фактического проживания.

"И правило такое: "если не сообщил никакой другой адрес, то повестка направляется по адресу зарегистрированного места жительства. Если сообщил другой адрес, то повестка направляется на тот адрес, который сообщил. И при этом, даже если письмо не забрали, оно вернулось в ТЦК и СП с отметкой, что отказались получать или такого человека здесь нет, военнообязанный считается оповещенным и может быть оштрафован за неявку по повестке", - объяснила юрист.

Тарасенко рассказала, что мужчинам, которые находятся за границей и не сообщили, что они проживают в другом городе, будут отправлять повестки по адресу проживания в Украине. Она подчеркнула, что в таком случае человек будет считаться уведомленным и станет нарушителем:

"Как минимум будет в реестре светиться нарушение, а возможно и привлечение к ответственности в виде штрафа".

Можно ли оформить отсрочку от призыва за границей

Также адвокат ответила на вопрос о том, могут ли мужчины, которые находятся за границей, оформить или продлить отсрочку от призыва с помощью "Резерв+".

"У нас, к сожалению, отношение государства, отношение общества к мужчинам, которые за границей, в основном такое, что они "сбежали и сидят там". Но огромное количество этих мужчин - это мужчины, которые имеют право на отсрочку и не могут ее оформить объективно. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас в постановлении Кабмина есть норма о том, что заявление на отсрочку подается лично и при личной подаче предъявляется оригинал военно-учетных документов. Абсолютное большинство ТЦК и СП толкует эту норму таким образом, что нужно своими ногами прийти в ТЦК и СП и самому в окошко подать. Отправить эти документы по почте невозможно", - объяснила юрист.

Тарасенко поделилась, что сейчас есть только определенные виды отсрочек, которые можно оформить через "Резерв+". Поэтому далеко не все люди, которые имеют право на отсрочку от призыва, смогут подать соответствующее заявление.

"С продлением отсрочки у нас есть другая проблема, которая касается не только тех, кто за границей, но и тех, кто в Украине. На практике ТЦК и СП каждые три месяца требуют каждый раз подавать заявление на отсрочку с полным пакетом документов. Но Кабмин предусмотрел иное. Кабмин предусмотрел, что нужно один раз подать, один раз комиссия рассмотрит, а потом ничего делать не нужно. Затем ТЦК и СП каждые три месяца будут сами проверять, убеждаться, что там все в порядке, ничего не изменилось, и сами вносить в реестр информацию, что теперь еще плюс три месяца. На практике это происходит очень редко, без напоминания со стороны самого военнообязанного", - сказала адвокат.

Одна из главных проблем мобилизации

Ранее народный депутат Украины Анна Скороход назвала настоящую проблему мобилизации. Она считает, что так называемая "бусификация" продолжится, несмотря на то, что с 1 сентября все работники ТЦК и СП должны носить бодикамеры для видеофиксации своей работы.

"Будет выговор. Или строгий выговор. Все. О какой ответственности еще может быть у военнослужащих? Два строгих выговора", - сказала Скороход.

По словам нардепа, необходимо изменить определенные вещи, чтобы изменилась мотивация.

