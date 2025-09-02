Он якобы не знал о том, что его деньги могут пойти на помощь Украине.

Вокруг российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе разгорелся новый скандал, который грозит ему лишением гражданства.

Об этом пишет российский Telegram-канал Mash, ссылаясь на главу "Совета отцов России", оккупанта Андрея Згонникова. Исполнителя подозревают в связях с организаторами концертов, которые выступают против войны и финансируют Вооруженные силы Украины.

Сейчас этой информацией занимаются генеральная прокуратура, следственный комитет и министерство юстиции Российской Федерации. Если подозрения подтвердятся, Меладзе могут признать "иноагентом", запретить ему въезд в Россию и даже лишить гражданства страны-агрессора.

Скандал возник после сообщения о том, что билетами и организацией концертов певца в Европе и Соединенных Штатах Америки якобы занимаются проукраинские компании Best Events Europe и Show Impulse. Они сотрудничают с украинскими певцами и российскими "иноагентами", а также помогают украинским военнослужащим.

Позиция Медадзе по войне

Как известно, в феврале 2022 года певец записал видеообращение, в котором призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, однако впоследствии избегал публичных высказываний относительно войны в Украине.

После этого обращения концерты Меладзе в России начали отменять, и он попал в "черный список" артистов. Несмотря на это, он продолжал работать в России.

В августе 2023 года, во время концерта в Дубае, один из зрителей выкрикнул "Слава Украине!", на что Меладзе ответил "Героям слава!". Этот жест вызвал бурную реакцию российских пропагандистов, которые сразу же обрушились на певца с критикой.

