Получился небольшой список из шести устройств под разные запросы и бюджет.

Выбор монитора – это всегда непросто, а если игрового – то вдвойне. На рынке десятки мониторов с разными матрицами, диагональю и герцовкой. Также важны соотношение сторон, поддержка HDR, наличие подсветки и встроенных динамиков.

Обозреватели портала Tom's Hardware попытались отсеять лишнее, составив топ-6 лучших мониторов для игр на конец августа 2025.

Лучший для большинства – DELL S3222DGM. Это 32-дюймовый монитор с разрешением 2560 x 1440, VA-панелью и частотой 165 Гц. Большой экран, четкое изображение с яркими цветами и точными цветами и впечатляющий коэффициент контрастности – все это по цене около 300 долларов.

Лучший монитор 500 Гц – если нужна максимальная частота обновления, в частности для киберспортивных игр. Но диагональ тут всего 25 дюймов, а разрешение ограничено 1080p.

– если нужна максимальная частота обновления, в частности для киберспортивных игр. Но диагональ тут всего 25 дюймов, а разрешение ограничено 1080p. Лучший игровой OLED-монитор – ASUS ROG Swift PG27AQDP. Устройство впечатлило экспертов своей цветопередачей, лучшим показателем времени отклика (всего две миллисекунды) и обширным списком функций для игр. Правда, стоит оно в районе $900.

Лучшее соотношение цены и качества – Gigabyte M27QA ICE. Примерно за $300 покупатели получают 27-дюймовый QHD-монитор с частотой 180 Гц, поддержкой HDR400 и FreeSync/G-Sync, а также встроенным KVM-переключателем.

Лучший изогнутый монитор – Alienware AW3423DWF. Это большая 34-QD-34-дюймовая OLED-панель с радиусом кривизны 1800R, частотой 165 Гц и уровнем яркости 1000 нит. По словам авторов, у этого монитора банально нет недостатков.

Лучший монитор 4К – Acer Predator X32 X3. Устройство поддерживает режимы 4K@240 Гц и 1080p@480 Гц, а также может похвастаться высокой четкостью картинки и насыщенными цветами.

Ранее авторитетные обзорщики определили лучшее железо для игровых ПК в разных ценовых категориях. В бюджетном сегменте самым оптимальным названа связка видеокарты Radeon RX 9060 XT и процессора Intel Core i5-13400F.

Меж тем на рынке появился первый в мире монитор с частотой 750 Гц. Хотя для генерации стольких кадров потребуется наличие самой топовой видеокарты Nvidia или AMD.

