По его словам, есть несколько причин.

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес признался, что в последнее время стал менее активным в социальных сетях.

Во вторник, 2 сентября, он опубликовал в Instagram опрос, в котором призвал подписчиков догадаться, почему он выкладывает мало постов и stories. Певец предложил три варианта: "не хочу делиться", "мне не интересна моя жизнь" и "лень". Больше всего голосов получил последний вариант.

Впоследствии Дантес записал короткое видео, в котором сказал, что менее активен из-за лени и того, что "самому не интересно, что происходит". Однако уже вскоре ведущий снял пробковую доску с фотографиями со съемок шоу "Хто зверху?", которое он ведет вместе с блогершей Лесей Никитюк.

Слухи о разрыве Дантеса и Кацуриной

Как известно, Владимир Дантес и Даша Кацурина начали встречаться в 2022 году. К тому времени они оба переживали развод: певец официально сообщил о разрыве с Надей Дорофеевой, а рестораторка развелась со своим мужем и бизнес-партнером Михаилом Кацуриным.

Пара часто делилась кадрами совместной жизни, однако в последнее время фанаты начали замечать, что они практически не публикуют совместных фото или сообщений. Даша не присутствовала на концерте певца в столице, а он не сопровождал ее на фестивале "Вирій".

Инсайдеры рассказали СМИ, что разрыв произошел еще в конце июня. Они до сих пор не делали официальных заявлений.

