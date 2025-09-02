По мнению Владимира Омельченко, возмущение дорогой электроэнергией "выше чем в ЕС" является манипуляциями.

Заявления о завышенных ценах на электроэнергию для бизнеса в Украине являются преувеличенными и часто построены на манипуляциях. Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"После повышения НКРЭКУ предельной цены на э/э месяц назад в СМИ развернулась мощная компания, что цены поднимутся до небес и многие промышленные предприятия остановятся, поскольку потеряют конкурентоспособность. В то же время, почему-то такие эксперты забыли вспомнить, что изменение предельной цены было вынужденным для покрытия дефицита в пиковые часы за счет импорта", - подчеркнул он.

По словам эксперта, уже с прошлой недели средняя цена на Рынке на сутки вперед (РСВ) снизилась на 10%, и эта тенденция продолжается.

"Тогда была придумана новая страшилка - цены на РСВ в Украине в августе этого года были самыми высокими в Европе. Зато как-то случайно "забыли" сказать, что цена РСВ, это лишь одна из составляющих конечных цен, а большинство контрактов в ЕС на э/э являются долгосрочными в отличие от нашего рынка, где существует доминирование РСВ, что является серьезной проблемой государственного регулирования, но точно не генерации", - отметил Омельченко.

Он привел данные, по которым с начала 2025 года среднемесячная цена РСВ в Украине колебалась в пределах €92-135/МВт-ч, что ставило страну от 1-го до 18-го места в европейском рейтинге в зависимости от месяца. При этом, конечная цена для промышленных потребителей 1-го класса напряжения в августе составляла €161/МВт-ч - то есть находилась в середине европейского рейтинга.

Эксперт отметил, что при формировании конечных счетов следует учитывать не только биржевые котировки, но и премии или скидки продавца, тарифы на передачу и распределение, поставки и НДС.

Он также напомнил, что в Украине ценообразование в значительной степени базируется на спотовых рынках, тогда как в большинстве стран ЕС действуют долгосрочные контракты.

"В случае введения европейского подхода - конечная цена для потребителя могла бы быть на 10-20% ниже по сравнению с текущим подходом, основанным на спотовых котировках", - подытожил Омельченко.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, украинские тарифы часто неправильно сравнивают с ЕС. Конечные тарифы на электроэнергию в Европе включают оплату транспортировки, распределения и специальные налоги, что и делает их фактически выше украинских.

