Саакашвили считает, что декоммунизация Украины должна проходить со всесторонними реформами

Внештатный советник президента Украины Петра Порошенко, президент Грузии в 2004-2013 годах Михаил Саакашвили считает, что принятый Верховной Радой закон о запрете пропаганды коммунистической и национал-социалистической символики является чрезвычайно важным для утверждения идентичности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Саакашвили высказал на брифинге в Харькове.

“Это очень важно - идентичность Украины. Это решающий исторический процесс”, - сказал Саакашвили.

При этом он подчеркнул, что декоммунизация Украины должна проходить со всесторонними реформами.

По мнению бывшего президента Грузии, если не изменить коррумпированную систему управления, то «просто памятниками людей не осчастливить».

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Саакашвили также выразил убеждение, что президент Украины подпишет принятый парламентом закон.

“Я бы удивился, если бы он не подписал. Это важная часть для украинской государственности. Конечно есть люди, которые будут использовать это во вред Украине, но в купе с другими реформами это полностью закономерный процесс”, - подчеркнул Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Согласно закону, пропаганда коммунистического и/или нацистского тоталитарных режимов и их символики признается надругательством над памятью миллионов жертв тоталитарного коммунистического режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается.

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Также запрещается изготовление, распространение, публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе памятников, символики нацистского тоталитарного режима, публичное исполнение гимнов СССР, РСФСР, других союзных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.