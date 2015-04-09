Рада запретила пропаганду и символику коммунистов и нацистов

Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (№ 2558).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 из 307 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Национал-социалистический (нацистский) тоталитарный режим признается в Украине преступным и проводившим политику государственного террора, которая характеризовалась многочисленными нарушениями прав человека в форме индивидуальных и массовых убийств, казней, смертей, пыток, принудительного труда и других форм массового физического террора, преследований по расовым, этническим мотивам, нарушениями свободы совести, мнения, высказывания, свободы прессы и отсутствием политического плюрализма и в связи с этим, опираясь на установленные Нюрнбергским международным военным трибуналом 1945-1946 годов факты, осуждается как несовместимый с основополагающими правами и свободами человека и гражданина.

Пропаганда коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики признается надругательством над памятью миллионов жертв коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается. Пропаганда таких режимов запрещена.

Использование в названии символики коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов является основанием для отказа в регистрации и/или прекращении деятельности юридического лица, политической партии, иного объединения граждан; отказа в регистрации и/или прекращении выпуска печатного средства массовой информации.

В случае невыполнения юридическими лицами, политическими партиями, другими объединениями граждан, печатными средствами массовой информации требований этого закона их деятельность/выпуск подлежит прекращению в судебном порядке по иску центрального органа исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам государственной регистрации юридических лиц, регистрации (легализации) объединений граждан, общественных союзов, других общественных формирований или иного уполномоченного органа государственной власти.

Решение о несоответствии деятельности, наименования и/или символики юридического лица, политической партии, иного объединения граждан требованиям этого закона принимает центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам государственной регистрации юридических лиц, регистрации (легализации) объединений граждан, общественных союзов, других общественных формирований, в определенном Кабинетом министров порядке.

Изготовление, распространение, публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе сувенирной, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, публичное исполнение гимнов СССР, УССР, других союзных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины запрещено.