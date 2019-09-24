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Зеленский в Нью-Йорке встретился с представителями украинской общины (фото)

09:58, 24 сентября 2019
Политика
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Президент Владимир Зеленский поблагодарил представителей украинской общины в США за поддержку Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в Нью-Йорке Зеленский встретился с представителями украинской общины.

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«Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

Визит Зеленского в США продлится до 26 сентября.

Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 25 сентября.

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Теги: #США#Владимир Зеленский