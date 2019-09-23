У Зеленского и Трампа будет большая часовая встреча в Нью-Йорке - Пристайко

Украинская сторона ставит задачу наладить связь с президентом США.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут в Нью-Йорке часовую встречу.

Об этом Пристайко сказал в интервью "Громадському".

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"Встреча с Трампом будет обязательно, у нас есть время для этого, и это не будет встреча на полях, рукопожатие. Оба президента нашли время. Для президента Зеленского это вообще первый выезд в ООН, он впервые будет участвовать в Генассамблее", - сказал Пристайко.

"Вместе с тем часовая встреча, во время которой прежде всего мы ставим перед собой задачу наладить связь. Президент Зеленский дважды разговаривал по телефону (с Трампом), но мы понимаем, насколько важно иметь непосредственный контакт двух лидеров", - отметил министр.

"К сожалению или к счастью, так построены системы, что лидеры играют очень высокую роль в дипломатии и вообще в отношениях между странами. Если установится нормальное понимание и нам удастся друг другу объяснить, чего мы ожидаем, каким видим и развитие двусторонних отношений, и вообще выживание Украина в войне - это и есть основные задачи", - подчеркнул Пристайко.

"Все задачи я не могу вам открыть, но поверьте, есть целый список проблем, который мы пройдем с США. Иногда это проблемы, иногда - просто бизнес-идеи. Например, нам нужна энергетическая безопасность. Это одна из ключевых задач нашей с вами национальной безопасности. Это один из вопросов, которые обязательно обсудят президенты", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 23-26 сентября Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите о Целях устойчивого развития. Также в Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.

По данным СМИ, встреча Зеленского и Трампа состоится 25 сентября.