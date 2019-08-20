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В Киев прибыл новый посол Франции

11:16, 20 августа 2019
Политика
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Этьен де Понсен прибыл в Украину / Twitter, Etienne de Poncins

Новый посол Франции в Украине Этьен де Понсен (Etienne de Poncins) прибыл в украинскую столицу в понедельник.

Об этом дипломат сообщил в своем Twitter.

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«Благополучно прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начаться», – указал Понсен.

Этьен де Понсен возглавит французское посольство в Киеве после ухода с этой должности Изабель Дюмон в конце июля. Понсен работал инспектором МИД Франции, был послом Франции в Кении и Болгарии.

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Теги: #посол#Франция