В Киев прибыл новый посол Франции

Новый посол Франции в Украине Этьен де Понсен (Etienne de Poncins) прибыл в украинскую столицу в понедельник.

Об этом дипломат сообщил в своем Twitter.

«Благополучно прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начаться», – указал Понсен.

Bien arrivé à #Kiev. Ma mission à la tête de l'Ambassade peut commencer.

Arrived Safely in #Kyiv. My age at the helm of the French Embassy in #Ukraine can begin.

хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства #Франции в #Украине может начаться.@francediplopic.twitter.com/SWovOQP1A2