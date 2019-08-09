В МИД Франции не рассматривают возможность расширения нормандского формата

В МИД Франции заявили, что вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня.

Во Франции пока не рассматривают вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции, передает Громадське.

Так, по словам представителя ведомства, вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня.

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"Франция вполне благосклонна к урегулированию конфликта и выполнению минских договоренностей, в частности в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером", - уточнили в МИДе страны.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный отметил, что считает обоснованным привлечение США, Великобритании и Китая к "нормандскому" формату.