«Питьевых запасов хватает»: Тука объяснил, кто на самом деле страдает от нехватки воды в оккупированном Крыму

По словам чиновника, никто не собирается подавать воду расположенным в Крыму предприятиям и российским военным базам.

Жители оккупированного Крыма не страдают от нехватки питьевой воды, хотя экологическая ситуация на полуострове за годы его аннексии сильно ухудшилась.

Об этом в комментарии «Главреду» рассказал замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) Георгий Тука.

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"Призывы псевдовластей Крыма нас не интересуют, у Украины – своя позиция. Но для гражданского населения питьевых запасов хватает. Мне сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше, но в первую очередь нехватку обеспечения воды ощущают сельхозпредприятия, промышленность и военные части Российской Федерации, которые находятся в Крыму. И подавать им воду никто не собирается. Но повторюсь, что касается потребностей населения, то на них это не сказывается. Потому запасов питьевой воды вполне хватает", − заверил чиновник.

Спутниковые снимки, которые МВОТ опубликовал в прошлом году, позволяют сделать вывод, что в Крыму за несколько лет исчезло около 25% растительного покрова.

"На тех картах, которые мы публиковали, наглядно видно, что ухудшение ситуации – постоянное, и будет продолжаться", - заключил Тука.

Как сообщал УНИАН, 12 августа постоянный представитель аннексированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что российская власть полуострова намерена обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной по пропуска на полуостров вод реки Днепр.

Справка УНИАН. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. При этом экологи обращают внимание на то, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.