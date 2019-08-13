Оккупационная власть Крыма хочет инициировать переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра

Вчера в оккупированной Керчи часть города осталась без воды.

Власти аннексированного Крыма хотят просить Россию инициировать переговорный процесс с руководством Украины о пропуске на полуостров вод реки Днепр.

Об этом заявил "вице-премьер правительства" Крыма Георгий Мурадов, передает ТАСС.

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На заседании совета по улучшению инвестиционного климата 12 августа он рассказал, что власти Крыма хотят, чтобы украинская сторона пропускала на аннексированный полуостров воду реки Днепр, которая идет с территории России.

По словам Мурадова, инициировать переговорный процесс нужно для того, чтобы решить проблемы северной части Крыма.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 августа в оккупированной Керчи часть города осталась без воды.