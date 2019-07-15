"Устроили шоу": Луценко высказался после допроса в деле евромайдановца Бубенчика

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что имел право сменить группу прокуроров по делу Ивана Бубенчика, которого в апреле 2018 года задержали по подозрению в убийстве правоохранителей 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга по результатам допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Луценко напомнил, что по заявлению "адвокатов Януковича и адвокатов "беркутов", которые обоснованно обвиняются в суде в причастности к убийствам участников Майдана, возбуждено дело о моих и моего заместителя Анжелы Стрижевской якобы незаконных действиях".

"Это дело детективами НАБУ было закрыто, однако инициаторы его обжаловали в суде, который обязал НАБУ допросить генерального прокурора по существу. Этот допрос сегодня состоялся. Как свидетель я показал о том, что главной задачей деятельности прокуратуры, в том числе, и в этом случае, является выполнение статьи второй об объективном и беспристрастном ведении следствия", - отметил Луценко.

Он добавил, что второй задачей, которая из этого следует, является обеспечение эффективного ведения следствия. "В случае неэффективного ведения следствия, согласно ст. 37 УПК, генеральный прокурор Украины имеет неоспоримое право сменить группу прокуроров. Чем я и воспользовался в данном случае. Я лично, после доклада моего заместителя и других работников ГПУ, принял решение о неэффективности расследования. Для обеспечения эффективного и объективного прокурорского надзора сформировал группу во главе с профильным курирующим заместителем генпрокурора, которая в силу своих должностных обязанностей отвечает за контроль деятельности Департамента спецрасследований, который это дело и расследовал", - пояснил Луценко.

Так, отметил он, Стрижевская, которая во главе новой группы прокуроров вступила в дело, рассмотрела подозрение и "несколько" изменила квалификацию. "Разговоры адвокатов о том, что кто-то кого-то укрыл, изменили там тяжесть, - это все чистые пузырьки. Потому что и то подозрение, которое было первым, и это подозрение, которое действует до сегодняшнего дня, не изменено в части тяжести преступления... Обе статьи после измененного подозрения Стрижевской остались "особо тяжкими". Следовательно, это изменение не могло повлиять на избрание меры пресечения", - пояснил генпрокурор.

Он отметил, что Бубенчик и далее обоснованно подозревается в "особо тяжких", и, добавил Луценко, очень важно обратить внимание адвокатов, которые сегодня "устроили шоу", на то, что они не воспользовались ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой защита может обжаловать изменение подозрения.

"Поэтому подозрение, подписанное Стрижевской, до сегодняшнего дня в силе. Дело расследуется", - отметил генпрокурор.

Говоря о "политической части" этого дела, Луценко отметил, что существует закон об амнистии участников мирных собраний на Майдане, который "запрещает следователям и прокурорам проводить расследования, а тем более выдвигать обвинения участникам мирных собраний на Майдане".

"Правильно это, или это неправильно, оставим говорить политикам. Моя личная точка зрения заключается в том, что мы должны довести до конца десятки судебных процессов в отношении тех, кто расстреливал майдановцев. В случае, если этот этап мы пройдем, а законодатель каким-то образом изменит норму об амнистии, - вероятно, будут расследоваться и другие дела", - сказал генпрокурор.

По его мнению, сейчас адвокаты беглого президента Виктора Януковича и "беркутовцев" просто хотят "напомнить о себе". "Я не знаю, что на них повлияло: безумная жара, или резкое похолодание, но рассматриваю сегодняшнее их шоу исключительно в их заробитчанской плоскости", - сказал Луценко.

Луценко также отметил, что не может комментировать в интересах следствия то, где находится сейчас Бубенчик.

Также на вопрос, считает ли он действия адвокатов давлением на него и на ГПУ в целом, Луценко сказал: "Я ни разу еще не использовал статью о давлении на прокурора... Давайте так сформулируем: считаю это попыткой давления на меня. На меня вообще очень трудно давить, пока никому не удалось".

Как сообщал УНИАН, Бубенчика подозревали в совершении 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве убийств работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка.

3 апреля 2018 года в Генпрокуратуре заявили о вручении подозрения Бубенчику. Ему инкриминировали совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего).

5 апреля Бубенчику и его защитникам вручили новое подозрение, из которого изъят пункт об умышленном убийстве.

17 мая 2018 года Печерский райсуд Киева избрал Бубенчику меру пресечения в виде личного поручительства. Суд определил поручителями народных депутатов Андрея Денисенко и Олега Петренко.

12 июля 2019 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила о вызове Луценко на допрос в НАБУ по делу Бубенчика.

Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк объяснил, что с тех пор, как более года назад Луценко передал дело Бубенчика под процессуальное руководство своего заместителя Анжелы Стрижевской, никаких следственных действий по делу не было. Также Горбатюк напомнил, что "в апреле прошлого года, когда сообщили подозрение Бубенчику по двум убийствам правоохранителей и одному покушению на убийство, обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а когда Луценко безосновательно поставил старшим группы прокуроров Стрижевскую, то Стрижевская, исключив подозрение об убийстве, оставила только покушение. Тогда же была изменена мера пресечения на поруки народных депутатов. Фактически год дело стоит на месте".

Отвечая на вопрос журналистов о неэффективности предыдущей следственной группы, он отметил, что если дело расследуется с 2014 года, а подозрение выносится в 2017-м, то "возникает сомнение об эффективности".