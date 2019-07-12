Луценко вызвали на допрос в НАБУ (документ)

Сарган обнародовала повестку о вызове Луценко на допрос.

Генерального прокурора Украины Юрия Луценко вызвали на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика другому составу прокуроров.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, опубликовав повестку о вызове.

Она напомнила, что поводом для такого решения в апреле прошлого года стали заявления участников Революции Достоинства и публикации ряда СМИ относительно предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года.

"Генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, нарушенном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является А.Горошинский, известный защитник «беркутов» и самого Януковича", - говорится в сообщении Сарган.

Она добавила, что производство зарегистрировано по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, НАБУ сообщило о подозрении министру энергетики Насалику за недостоверные сведения в е-декларации.