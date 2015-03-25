Российское издание предложило оценить и сравнить взгляды и высказывания Коломойского и Порошенко

"Сноб" узнал, в каких взглядах Петр Порошенко и Игорь Коломойский расходятся больше всего, и свел их в виртуальном поединке. В материале представлены взгляды политиков на разные события. Например, если мнения политиков более менее сходились по теме оранжевой революции, то относительно Юлии Тимошенко - разошлись кардинально. Петр Порошенко считает, что она "сделала огромный вклад в свержение диктатуры". А по мнению Игоря Коломойского "она классическая "черная вдова" в политике. Она одиночка, и власть для нее представляет абсолютную ценность".

Читайте такжеОтставка Коломойского. Мнения и комментарии

Кардинально разошлись мнения Петра Порошенко и Игоря Коломойского и по поводу отношений Украины и российского "Газпрома", возникновения так называемых "ДНР" и "ЛНР", о состоянии украинской армии.

Сравнить высказывания и проголосовать можно ЗДЕСЬ.