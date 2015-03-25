Российское издание предложило оценить и сравнить взгляды и высказывания Коломойского и Порошенко

20:57, 25 марта 2015
Политика
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За высказывания бывшего главы Днепропетровской областной госадминистрации Игоря Коломойского и президента Петра Порошенко идет голосование. Лидирует Коломойский.

Стало известно в чем расошлись взгляды Коломойчского и Порошенко / УНИАН

"Сноб" узнал, в каких взглядах Петр Порошенко и Игорь Коломойский расходятся больше всего, и свел их в виртуальном поединке. В материале представлены взгляды политиков на разные события. Например, если мнения политиков более менее сходились по теме оранжевой революции, то относительно Юлии Тимошенко - разошлись кардинально. Петр Порошенко считает, что она "сделала огромный вклад в свержение диктатуры". А по мнению Игоря Коломойского "она классическая "черная вдова" в политике. Она одиночка, и власть для нее представляет абсолютную ценность".  

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Кардинально разошлись мнения Петра Порошенко и Игоря Коломойского и по поводу отношений Украины и российского "Газпрома", возникновения так называемых "ДНР" и "ЛНР", о состоянии украинской армии.  

Сравнить высказывания и проголосовать можно ЗДЕСЬ.

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