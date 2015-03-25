Порошенко считает вполне оправданной жестокость в борьбе с сепаратизмом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время торжественных мероприятий по случаю 23-й годовщины Службы безопасности Украины.

Порошенко отметил, что любые проявления сепаратизма являются недопустимыми.

«В самом зародыше надо душить эти проявления, выжигать каленым железом. Жесткость здесь вполне оправдана, чтобы потом снова не платить такую заоблачную цену, которую платит украинский народ, которую сейчас платит Государство Украина», - подчеркнул президент.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что участие в контртеррористической операции на востоке Украины приняли 4 тысячи сотрудников Службы безопасности Украины, погибли семеро сотрудников.