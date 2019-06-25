Экс-кандидат в президенты России едет в Киев на батл (фото)

Известная российская телеведущая и политик Ксения Собчак приедет в Киев 29-30 июня.

Российская телеведущая и политик, экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак приедет в Киев на фестиваль "Фитнес для мозга", чтобы поучаствовать в батле с женой бывшего вице-премьер-министра Украины и президентом Одесского международного кинофестиваля Викторией Тигипко.

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Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Это случится! Я приезжаю в Киев на Фестиваль "Фитнес для Мозга", и это главное событие на котором мы с вами сможем увидеться. Сейчас самое время купить билет. До встречи!", - написала она.

Фестиваль состоится 29-30 июня. Модератором батла станет Евгений Черняк.

Отметим, что российские противники Ксении Собчак уже отреагировали на ее визит в Украину, пожелав ей остаться в Киеве, поклониться Бандере и даже стать в Украине президентом.

Напомним, Ксения Собчак, которая проиграла выборы президента России, не собирается уходить из политики. Сразу после проигрыша он заявила, что ее главная цель — провести Партию перемен Собчак и Дмитрия Гудкова в Госдуму в 2021 году.