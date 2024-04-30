По его словам, только 30-40% непосредственно воюют.

Военный ВСУ Александр с позывным "Хантер", который до войны был фотографом и работал на телевидении, в 2021 году военный вступил в резерв Сил территориальной обороны, а утром 24 февраля 2022 года уже был в строю. По его словам, он никогда не думал, что станет военным.

"Я люблю стрелять по мишеням, а не в людей. Но когда стреляют в тебя, а за твоей спиной твоя семья, ты понимаешь, что надо отвечать. Родные отказались выезжать и сказали, что есть люди, которые потеряли дома и им это действительно нужно, а мы здесь в безопасности. И это только подтвердило мои мысли: чтобы эта безопасность сохранялась здесь, то надо ехать на фронт. Да, были ссоры с женой, но я ей все объяснил", - рассказал военнослужащий "Суспільному".

В составе 72-го батальона 101-й бригады ТрО Александр был в подчинении 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 5-й штурмовой и 24-й механизированной бригады. Он прошел Бахмут, Ивановское, Приволье, Часов Яр.

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"Каждый мужчина должен быть мужчиной в первую очередь. Некоторые говорят: "Я не рожден для того, чтобы воевать". Но защита родины это не только стрелять в кого-то. Есть много тыловых должностей, где люди могут приносить пользу. Некоторые говорят, что по вероисповеданию не может держать оружие. Хорошо, но ведь можно картошку почистить, сделать что-то полезное, и даже тот же окоп выкопать. Мы должны понимать, что это наша земля и сейчас нам нужно быть одним целым", - отмечает Александр.

По его мнению, чувство ответственности за родную землю нужно прививать с детства. Военный отметил, что защитников на передовой необходимо менять - люди устали.

"Когда сидишь под обстрелами два дня, три, шесть, ты теряешь от усталости чувство страха, а это очень опасно. Как раз тогда есть большой шанс погибнуть. Если бы люди максимально все пошли, а не искали отговорки, и заменили бы того 55-летнего мобилизованного в окопе, пусть бы он отдохнул и набирался сил. Уже даже это было бы большим плюсом. По моему мнению, если бы все собрались, то было бы так: побыл полгода на передовой - поехал на полгода на восстановление", - считает "Хантер".

После полученных на войне ранений и контузий он был вынужден перейти на службу в ТЦК и СП на Закарпатье.

"Это распространенный миф, что с ТЦК - сразу на передовую. Нет. Люди приезжают в учебный центр, часто едут за границу на обучение. В реальности только 30-40% непосредственно воюют и участвуют в боевых действиях. Остальные 60% - тыловики. Это люди, которые обеспечивают тех бойцов - одевают, кормят, ремонтируют технику. Есть много людей, которые вообще никогда не увидят фронт. Не нужно бояться. А вот фронт может переместиться и стать у нас здесь, дома. Что будем дальше делать? Будем снова говорить, что мы не готовы?", - возмутился он.

Мобилизация в Украине

Ранее боец с позывным "Нико", который во время одного из заданий получил тяжелое ранение, а в дальнейшем - ампутацию ноги, но продолжил службу в 12-й бригаде Национальной гвардии Украины "Азов", отметил, что воевать придется всем, надо собраться и уйти, а не искать отмазки.

Военнообязанный, после уточнения своих данных в Территориальном центре комплектации (ТЦК), должен обязательно пройти военно-врачебную комиссию.

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