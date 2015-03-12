Девять стран предоставили гуманитарную помощь украинской армии на 120 млн долларов

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, США направили для украинской армии имущество на общую сумму 13 млн долларов. Это медицинское оборудование, медицинские аптечки, многодиапазонные радиостанции, приборы ночного видения, химическая лаборатория для быстрого и точного анализа неизвестных химических веществ, оборудование для проведения разминирования, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, комплекты летней и зимней камуфлированной формы одежды, бронежилеты и кевларовые шлемы. Также США передали ВСУ сухпайки на общую сумму около 2,5 млн долларов.

Канада передала украинской армии гуманитарной помощи на сумму 20 млн долларов. Это баллистические маски, противоосколочные бронежилеты, кевларовые шлемы, спальные мешки и большое количество зимней формы одежды.

Польша передала комплекты постельных принадлежностей, ржаной хлеб длительного хранения, сухие пайки и вещевое имущество на 5,5 млн долларов.

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Австралия передала предметы зимней формы одежды на 2,3 млн долларов.

Общая сумма гуманитарной помощи украинской армии от Великобритании составила 1,8 млн миллиона. Это бронежилеты и кевларовые шлемы, индивидуальные и групповые аптечки, вещевое имущество, а также утепленные спальные мешки.

Словакия передала электрогенераторы, осветительные комплекты, пластиковую посуду, спальные мешки, вещевое имущество и широкий спектр медицинского оборудования и имущества на общую сумму 632 тыс. долларов.

Норвегия передала сухие пайки на сумму 630 тыс. долларов.

Франция передала бронежилеты и медицинские материалы на сумму 600 тыс. долларов.

Нидерланды передали электрогенераторы и зимнее вещевое имущество на 500 тыс. долларов.