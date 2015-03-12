Конгрессмен США: предоставление нелетального оружия Украине не поможет

Так считает конгрессмен-демократ Элиот Энгел. "Это хорошо, что мы направили Украине нелетальную помощь, но это им реально не поможет в долгосрочной перспективе. Этого недостаточно. Это не может быть все, что мы сделали", - отметил Элиот Энгел в интервью радио "Свобода".

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"Мы не призываем их начинать агрессивную войну. Но против них уже ведется агрессивная война. Мы просто призываем, чтобы они имели средства для своей защиты. Сейчас это катастрофа", - подчеркнул конгрессмен.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что предоставление Украине летального оружия приведет к увеличению кровопролития.

Как сообщал УНИАН, 11 марта президент Петр Порошенко заявил о дополнительной нелетальной помощи США Украине в области безопасности, общей стоимостью $75 млн.