Военная помощь Украине: чудо-оружие против Путина – Die Presse

В статье Ютты Зоммербауэр «Военная помощь Украине: чудо-оружие против Путина?», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse, говорится о том, что мирный процесс в ходе конфликта в восточной Украине, многократно объявленный провальным, теперь на самом деле может завершиться. Сепаратисты в Донецке и Луганске считают, что они находятся на пути к победе, и решили бойкотировать последние переговоры в Минске. Их требования возмутительны: они хотят «исправления» Минского меморандума, признания их территорий, которые они завоевали с сентября 2014 года.

Эта территория составляет 500 квадратных километров, и они продвигаются дальше, день за днем, метр за метром. В небольшом городке Дебальцево украинскую армию ждало очередное поражение: солдаты могли попасть в котел. Это заставляет вспомнить об осаде Иловайска, которая тогда закончилась смертью для более чем 200 украинских солдат.

Международные призывы, вернуться за стол переговоров, стихают. Поддержка из Москвы ведет к эскалации в Донецке и Луганске.

В этой напряженной ситуации, новость о возможных будущих поставках оружия из Соединенных Штатов в Киев похожа на бомбу. В недавнем докладе, несколько высокопоставленных американских чиновников и дипломаты НАТО выступили за военную помощь в размере трех миллиардов долларов, 2,65 млрд евро. Уже сейчас США поставляют в Украину бронежилеты, приборы ночного видения, наборы для оказания первой помощи. Впервые речь идет о смертоносном оружии. Западные санкции важны, но их недостаточно, говорится в докладе.

Это новая угроза, которая вызывает опасения дальнейшей эскалации. Разумеется, военная помощь еще должна быть одобрена Конгрессом в Вашингтоне. Предложение кажется своевременным: в четверг ожидается визит госсекретаря США Джона Керри в Украину. Киев уже давно просит военной поддержки со стороны Европы и США. Европа сейчас к этому не готова. Вашингтон мог бы стать первым. Если США поторопятся, то Польша, Прибалтика и Великобритания могут последовать этому примеру.

Есть ли аргументы против вооружения украинцев? В основном, нет. Киев – не сомнительная сторона войны, он разделяет идеи Запада. Но как далеко должна зайти поддержка? Нужно ли также вооружать добровольческие батальоны, такие как распространяющий нео-нацистскую идеологию батальон «Азов»? Что произойдет, если появятся фотографии ребят с татуировками со свастикой с американским оружием в руках? Эти неудобные вопросы должен задать себе Вашингтон. Прежде чем принимать решение.

Читайте такжеLe Figaro: На Западе все активнее выступают за вооружение украинской армииКиевская некогда разоренная армия воюет с большими потерями против гибридной техники, которую используют местные боевики, и новейшего оборудования, привезенного из России. Оценки варьируют от 1000 человек командиров и стратегов (НАТО) до 10 000 российских солдат (данные Киева). На самом деле, армии больше всего не хватает «умной» техники: плановое оснащение военной техникой - радиолокационными системами, которые могут обнаружить месторасположение артиллерии и ракет, и беспилотными летательными аппаратами – должно быть более приоритетным, чем смертоносное оружие.

Ключевой вопрос: Сможет ли оружие оказать влияние там, где не смогли санкции? А именно, изменить поведение Владимира Путина, который в связи с повышенным риском и финансовыми затратами будет вынужден переосмыслить ситуацию? Ощутимое увеличение расходов в России уже почувствовали (и их необходимо повысить! – если Европа, наконец, решится). Но Кремль не отвел свою армию. Будет ли новый сценарий Вашингтона успешным, прогнозировать никто не может. Импровизированные военные действия Путина в Восточной Украине не следуют генеральному плану. Ранее он пользовался возможностями, которые ему выпадали.

Мирные переговоры и санкции не являются бессмысленными, а военная помощь – не чудо-оружие против Путина. Но она может помочь сражаться с противником на равных.