Без определенных видов продукции из Украины Россия существовать не может - губернатор

«Как бы Российская Федерация не бравировала, что она великое самостоятельное государство, без определенных видов продукции из Украины Россия существовать не может», – заявил в интервью «Главком» губернатор Харьковской области Игорь Райнин.

Он рассказал, что в связи со сложившейся на Востоке Украины военной ситуацией доля экспорта продукции харьковских предприятий в страны Евросоюза постоянно увеличивается. В Россию поставки, соответственно, уменьшаются.

«Харьковская область традиционно была завязана на российский рынок. Поэтому еще в марте 2014 года мы однозначно говорили о том, что необходима диверсификация рынка», - напомнил губернатор.

Из всех предприятий, чья продукция была ориентирована преимущественно на РФ, по словам Игоря Райнина, проблема есть у «Электротяжмаша».

«Там мы будем укреплять менеджмент. По крайней мере, то, как там сейчас проходит производственная деятельность, меня не устраивает. Завод работает три дня в неделю, а я вижу для него немного другие перспективы», – отметил он.

Будучи, по сути, представителем Президента в регионе, Игорь Райнин продолжает использовать свой профессиональный менеджерский подход к делу, как он делал это на предыдущей должности в АП.

Отвечая на вопрос о том, лоббировал ли назначение на пост губернатора Харьковской области его прежний руководитель Борис Ложкин, Игорь Райнин подчеркнул:

«Борис Ложкин, как глава Администрации Президента являлся моим прямым руководителем. Без учета его мнения никакие кадровые решения не могли бы произойти. Это вопрос доверия. Я не готов сказать, приемлемо ли в данном контексте слово «лоббизм». Но то, что он поддержал эту позицию – это однозначно. И я благодарен ему за это».