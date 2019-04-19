Дочь рыдала, сын не знает: жена Зеленского рассказала о реакции детей на выборы

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и его жена Елена не сказали сыну, что его отец может стать президентом страны, а старшая дочь поначалу переживала.

Дочь кандидата в президенты Владимира Зеленского Александра без восторга восприняла решение ее отца баллотироваться в президенты, а сын Кирилл до сих пор о планах шоумена не знает.

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Об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказала супруга шоумена и кандидата в президенты Елена Зеленская.

«Дочь сильно переживала в самом начале. Ей 14 лет, она учится в школе. Она рыдала и говорила: как я буду ходить в школу, что мне будут говорить? Но слава Богу, что в школе ситуация как раз сложилась нормальная, несколько вялых шуток было на эту тему, но на этом все закончилось», - сказала она.

Сыну Зеленских 6 лет, он только собирается пойти в школу, и ему еще ничего не рассказали.

«Конечно, какие-то слухи до него доходят, но мы не обращаем особого внимания на это. Во-первых, его это может напугать, папа и так всегда очень занят, и бывает дома только когда дети ложатся спать и утром, когда мы завтракаем. Поэтому рассказать им, что ваш папа возможно станет президентом, это значит сказать детям, что вы его вообще не будете видеть. У нас есть дедлайн - 21 апреля. А дальше будем думать, что делать», - резюмировала Елена Зеленская.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленская рассказала, как шоумен проходит "ускоренный курс молодого бойца".

Напомним, дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоятся 19 апреля в 19:00. Вход на стадион «Олимпийский», где состоятся дебаты, откроется в 16:30.