Дебаты на Олимпийском: СМИ стали известны ведущие и формат "баттла" между Порошенко и Зеленским

Вести дебаты будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на "Олимпийском" будут отвечать на три вопроса каждый.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на близкий к переговорам источник.

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Вести дебаты будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.

Дебаты начнутся с 5-минутных речей каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на три вопроса модераторов, будет иметь по 1 минуте, чтобы поставить свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.

От Порошенко и Зеленского будет по три артиста, которые будут выступать по очереди, пока на стадион будут заходить люди.

В то же время, источники как в команде Порошенко, так и в команде Зеленского жалуются друг на друга.

В группе Порошенко УП сказали, что "зеленые идут по беспределу", а в команде Зеленского обвиняют штаб оппонента в регулярном выдвижении новых условий: "Они постоянно что-то меняют, каждый час новое условие".

После публикации новости в команде Порошенко добавили, что относительно ведущих еще идут переговоры. Команда президента настаивает, чтобы модераторы могли поставить кандидатам более 3 вопросов.

Елена Фроляк работает на телеканале ICTV. Андрей Куликов – соучредитель и глава правления "Громадского радио".

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.