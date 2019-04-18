Жена Зеленского о муже: он сейчас экстерном проходит курс молодого бойца

Жена политика считает, что ее муж делает успехи в этом обучении.

Владимир Зеленский сейчас экстерном изучает все нюансы работы президента.

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Об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказала жена политика Елена Зеленская.

«Одна из претензий заключается в том, что он неопытный, но знания и опыт это то, что накапливается. Он все последние месяцы этим занимался, у него целыми днями проходят консультации с экспертами. Это сложный процесс, это даже не учеба, это работа. Он должен вникнуть фактически во все. Этого невозможно достичь за одну минуту. Он сейчас экстерном проходит курс молодого бойца. Мне кажется – успешно», – сказала Елена Зеленская.

Как сообщал УНИАН, дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоятся 19 апреля в 19:00. Вход на стадион «Олимпийский», где состоятся дебаты, откроется в 16:30.