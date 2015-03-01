Гончаренко рассказал о задержании в Москве: говорит, его били и запугивали

Нардепа Алексея Гончаренко освободили в России, в понедельник будет суд по делу об административном правонарушении.

Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Меня выпустили только что. Завтра суд", - сказал он в комментарии в 20:51.

По словам Алексея, его обвиняют в неповиновении органам власти. "Хотя я никакого неповиновения не оказывал", - сказал он.

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Депутат подчеркнул, что уже после задержания его били. Он просил вызвать врача, однако это так и не было сделано.

"Мне подсовывали какие-то протоколы, запугивали меня, что уже никогда не выйду, что мне здесь не Майдан, и что у того человека, который со мной говорил, мозоль от курка на пальце", - рассказал Гончаренко.

"Я не знаю, кто это был. Их было человек 15. Был один ФСБшник, полиция была. Они все были в штатском", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, задавали ли ему вопросы по Одессе, Гончаренко ответил: "Один из них мне говорил, что хотят выяснить вопрос моей причастности к событиям 2 мая в Одессе. Больше никаких вопросов не было".

"Когда меня волокли в отделение, некая группа активистов преследовала нас и кричала, что это душитель Одессы", - сказал Гончаренко.

Он уточнил, что судебное заседание состоится в понедельник в 15 часов по Москве.

Статья предусматривает штраф в 1000 рублей или 15 суток админареста.