Задержанного на Марше памяти в Москве депутата ВР освободили

Депутата Верховной Рады, делегата Украины в ПАСЕ Алексея Гончаренко, задержанного сегодня во время Марша памяти Бориса Немцова в Москве, освободили из отдела милиции "Китай-город" в Москве.

Об этом сообщил адвокаты Надежды Савченко Николай Полозов и Марк Фейгин на своих страницах в Twitter.

Алексей Гончаренко вышел на свободу из ОВД Китай-город. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) March 1, 2015

Алексей Гончаренко на свободе. — Mark Feygin (@mark_feygin) March 1, 2015

Как сообщал УНИАН, Гончаренко был задержан во время траурного шествия в память Бориса Немцова, которая проходит в центре Москвы.

Гончаренко был доставлен в ОВД. У него забрали мобильный телефон. Позже в ОВД прибыли следователи СК РФ, которые проводят допрос по делу о преступлениях в отношении гражданина РФ во время трагедии в Одессе.

По данным ведомства, Гончаренко допрашивают по обстоятельствам уголовного дела, возбужденного в России по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, п. ”З” ч. 2 ст. 117 УК России ”покушение на убийство и пытки гражданина Российской Федерации во время трагических событий в Одессе 2 мая”.