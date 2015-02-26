Вопрос миротворцев может быть решен через полгода - Сергеев

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев в эфире телеканала "Украина", пишет Lb.ua.

"Мы имеем право в рамках Устава ООН, и конкретно статьи 51 Устава ООН, сами обратиться к любой стране, или группе стран с тем, чтобы предоставить нам помощь. Но вместе с тем, мы не просто их приглашаем, а хотим, чтоб они еще и действовали под эгидой Организации Объединенных Наций. Если идти традиционным путем, минимум полгода понадобится только для принятия решения Совета Безопасности. После чего идет поиск контингентов, и т.д." - рассказал Серегеев.

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