Генпрокуратура совместно с СБУ задержали Ефремова

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Сегодня работники Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками СБУ задержали бывшего председателя Партии Регионов в Верховной Раде Ефремова.

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"Сегодня работники ГПУ совместно с сотрудниками СБУ в результате проведения спецоперации задержали бывшего председателя фракции Партии Регионов Ефремова Александра Сергеевича, который подозревается в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины", - отметили в пресс-службе ГПУ, не уточняя, о каких именно преступлениях идет речь.

Сообщается также, что Ефремов был задержан на месте проживания, но где именно пока не разглашается.

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