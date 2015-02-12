Яценюк сделает заявление для прессы по итогам переговоров с миссией МВФ
02:41, 12 февраля 2015Политика
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В четверг, 12 февраля, в 10.00, Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сделает заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с миссией МВФ, которая в течение последних недель работала в Украине
REUTERS
Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
В это же время в Брюсселе, отмечается в сообщении, запланировано заявление для прессы Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.
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СМИ приглашаются в Дом Правительства (ул. Грушевского 12/2), 6-й этаж, пресс-центр. Вход в 9.30.
Аккредитация представителей СМИ до 8.30 12 февраля по тел .: 256-63-24, 256-62-48, 256-67- 11 или по электронному адресу gerasimova@kmu.gov.ua, подчеркивается в сообщении.
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