Яценюк сделает заявление для прессы по итогам переговоров с миссией МВФ

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В это же время в Брюсселе, отмечается в сообщении, запланировано заявление для прессы Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

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СМИ приглашаются в Дом Правительства (ул. Грушевского 12/2), 6-й этаж, пресс-центр. Вход в 9.30.

Аккредитация представителей СМИ до 8.30 12 февраля по тел .: 256-63-24, 256-62-48, 256-67- 11 или по электронному адресу gerasimova@kmu.gov.ua, подчеркивается в сообщении.