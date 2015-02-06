Совет ЕС по иностранным делам примет новый санкционный список без обсуждения

Об этом в Брюсселе накануне заседания, которое состоится в понедельник, сообщил высокопоставленный европейский дипломат, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"На этом заседании ситуация в Украине обсуждаться не будет, хотя это будет зависеть от развития событий и дипломатических усилий Германии и Франции, и если будет необходимо, то Высокий представитель ЕС предложит обсудить ситуацию в Украине", - отметил он.

По словам европейского функционера, Высокий представитель ЕС Федерика Могерини намерена говорить об Украине в своем вступительном слове.

Он также сообщил, что Совет примет новый дополнительный список индивидуальных санкций пунктом А (без обсуждения).