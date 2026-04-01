Дата 1 апреля по украинским народным верованиям считается удачной для женщин.

Первое число апреля во всем мире известно как день розыгрышей и приколов. Также есть и международный профессиональный праздник сегодня, посвященный знатокам птиц. А в православии чествуют библейскую святую, которой могут помолиться все женщины.

Какой сегодня праздник в мире

Общеизвестно, что 1 апреля на планете проводится День смеха, известный также под названием День дурака. Это самое веселое событие в году, когда люди стараются всячески разыграть знакомых и придумать смешные шутки. А СМИ публикуют шуточные новости, чтобы рассмешить читателей. Как появился такой праздник - никто точно не знает, но он сразу полюбился ценителям юмора. В этот день можно подшутить над друзьями, но очень важно, чтобы розыгрыш не был обидным и приносил только позитивные эмоции.

Еще 1 апреля отмечается Международный день птиц, посвященный разнообразию пернатой фауны на Земле и влиянию этих животных на нашу жизнь. Лучший способ его отпраздновать - понаблюдать за птицами своей местности и повесить для них скворечник. Это увлекательное и полезное для психического здоровья хобби. В сегодняшнее число также празднуется День орнитолога, а специалисты получают поздравления от близких.

Остальные всемирные праздники сегодня, о которых стоит быть осведомленными, это День растворимого кофе, День пеших прогулок, День веселья на работе, День коньяка, День съедобной книги, День посадки деревьев и День рождения доллара.

Какой сегодня праздник церковный

У православных христиан 1 апреля по новому стилю проводится богослужение в честь Марии Египетской, которая была грешницей, но раскаялась и стала отшельницей в пустыне. К ней обращаются с молитвой женщины, которые чувствуют душевную тяжесть и хотят покаяться.

У католиков сейчас продолжается Страстная неделя Великого поста, третий день которой называется Страстная среда. Напоминаем, что у православных верующих аналогичная неделя наступит позже, с 6 по 11 апреля.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране нет особенных торжеств в сегодняшнюю дату. Государственные мероприятия 1 апреля отсутствуют, но каждый желающий может присоединиться к международным праздникам, чтобы подшутить над родными или понаблюдать за птицами. Верующие могут ознакомиться с тем, какой сегодня церковный праздник, и помолиться праведной Марии.

Какой сегодня праздник в народе

Про первое апреля есть такие древние погодные приметы:

если день ясный, то весь месяц будет солнечным;

гроза с громом предвещает затяжную непогоду;

прилетели ласточки - больше заморозков не будет;

ночью не видно звезд - к потеплению.

Наши предки в начале апреля много работали в земле, точили инструменты и смазывали колеса у телег. Очень удачным народный праздник сегодня в Украине считается для женщин - у них будет получаться любое дело. Есть одна примета на счастье - нужно помыть окна, и тогда через них в дом зайдет благополучие.

Что нельзя делать сегодня

Давние верования предупреждают о том, что не стоит обижать других людей, судить их поступки и желать зла, иначе сказанное обернется против вас. Не рекомендуется также переедать, чтобы не было проблем с желудком. Есть еще один важный запрет: хоть в праздник 1 апреля принято шутить над знакомыми, но такие шутки не должны быть жестокими, смущающими или дискомфортными для объекта розыгрыша.

