Самый смертоносный десантный корабль США: сколько стоит содержание USS Tripoli

Этот корабль недавно прибыл в Персидский залив для сдерживания Ирана.

Десантный корабль класса "Америка" под названием USS Tripoli предназначен для проецирования значительной боевой мощи. Его ввели в эксплуатацию в 2020 году, а сейчас он задействован в операции Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке.

Как сообщает ресурс Wion, его строительство обошлось Военно-морским силам США примерно в 3,4 миллиарда долларов. Эксплуатация этого корабля тоже не из дешевых.

Сам корабль – это лишь половина финансового уравнения. В конфигурации "Lightning Carrier" он может вместить до 20 истребителей-невидимок F-35B, что добавляет к его летной палубе авиационных активов на сумму 3 миллиарда долларов, говорится в материале.

Видео дня

Военный корабль такого масштаба требует большого экипажа для функционирования в вражеских водах.

"Судно постоянно удерживает более 1 100 моряков и активно развертывает дополнительные 1 600–2 200 морских пехотинцев, готовых к бою, что создает огромные ежедневные расходы на заработную плату и содержание", – отмечает автор.

Кроме того, USS Tripoli никогда не отправляется в зоны боевых действий самостоятельно. Его сопровождают эсминцы, подводные лодки и авиационное крыло. Поэтому содержание этой экспедиционной группы, по разным оценкам, обходится Соединенным Штатам в 6–8 миллионов долларов в день.

Инженеры позаботились о том, чтобы сократить чрезмерные расходы на топливо. В качестве решения проблемы корабль оснастили ультрасовременной гибридно-электрической силовой установкой.

"Благодаря переключению между газовыми турбинами для высоких скоростей и электродвигателями для крейсерского хода ВМС рассчитывают сэкономить более 250 миллионов долларов на расходах на топливо в течение всего срока эксплуатации", – говорится в материале.

Отдельно отмечается, что поддерживать такой корабль в боеготовности тоже довольно дорого. Этот процесс требует постоянного обслуживания. Даже плановые технические работы обходятся ВМС США в десятки миллионов долларов. Только один контракт на ремонт с ограниченным доступом в 2023 году обошелся налогоплательщикам в более чем 33 миллиона долларов, пишет ресурс.

Недавно корабль USS Tripoli прибыл в Персидский залив для сдерживания Ирана и защиты ключевых логистических путей. По разным оценкам, масштабное наращивание военного присутствия США в регионе обходится Америке до 1 миллиарда долларов ежедневно.

Военные корабли США

К операции США на Ближнем Востоке привлечен и известный авианосец USS Abraham Lincoln. От атак Ирана его защищает смертоносный арсенал. Например, самолеты EA-18G "Growler" существенно затрудняют наведение ракет на цель, поскольку они создают помехи в работе иранских радаров и систем связи.

В то же время командные корабли класса Blue Ridge, в частности USS Blue Ridge (LCC-19) и USS Mount Whitney (LCC-20), остаются одними из важнейших элементов Военно-морских сил США. Они выполняют роль центров управления глобальными операциями американского флота.

